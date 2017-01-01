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Смотрите сериал Гримм все сезоны бесплатно

Сказки братьев Гримм известны почти каждому ребенку и взрослому. Замысловатые взрослые сюжеты, порой жестокие и пугающие, а порой по-детски трогательные легли в основу увлекательного фэнтези.

В Гримм сериале разворачивается нешуточная драма с погонями и детективными расследованиями. Известные герои сказок вдруг предстают перед зрителем в совершенно иных образах. Их реальную внутреннюю сущность начинает видеть детектив по имени Ник Беркхард. Наделенный особым даром, он понимает, на какие злодеяния способны некоторые представители сказочного мира. Динамичный сюжет погружает зрителя в леденящую душу атмосферу. Как только вы начнете Гримм сериал смотреть онлайн, вы сразу же столкнетесь с мистическими персонажами, под личиной которых, скрываются далеко не доброжелательные герои.

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Приготовьтесь к тому, что вам предстоит встреча со страшными существами, ведьмами, поистине дьявольскими сущностями, жестокими, наделенными скверным характером, продавшими душу нечистой силе. Понимая их истинную сущность, детектив сериала Ник Беркхард ужасается, тем не менее, находит в себе силы противостоять нечисти.

Полицейский обнаруживает, что сказочники — братья Гримм — зашифровали в своих произведениях тайные послания миру, после чего ставит перед собой цель вывести оборотней на «чистую воду» и вычистить город Портленд от жестоких существ.

Все 6 сезонов на одном дыхании

Начинайте смотреть сериал Гримм от сценариста Дэвида Гриноулта — автора знаменитого «Баффи». Каждая серия это новое преступление, непредвиденные сюжеты и сложные расследования.

Беркхард узнает, что в его роду были бесстрашные, отчаянные охотники, которые, так же как и он, защищали свои семьи от злых существ. Осознавая себя потомком древнего рода, он не собирается сдаваться.

В поимке преступников, наделенных сверхъестественными, злыми силами, ему помогают его друзья и соратники:

Бывший потрошитель, осознавший пагубность агрессивных действий.

Хладнокровный и рассудительный напарник полицейский.

Любимая девушка, такая же смелая и отчаянная, как и Беркхард.

Их общая рыжехвостая и преданная подруга.

Приглашаем смотреть лучшие сериалы Гримм на нашем сайте. Вам откроются удивительные секреты и мистические тайны. Приятного просмотра.